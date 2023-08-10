6 способов сэкономить на платном обучении в вузе – они доступны всем

Даже если ребенок поступил на платное отделение, всегда можно найти способы снизить расходы. Первый – взять образовательный кредит с господдержкой. Его можно оформить для обучения в любом российском вузе или колледже, имеющем аккредитацию Рособрнадзора.

Второй – воспользоваться скидкой на обучение: ее могут предоставить по результатам ЕГЭ или олимпиад, существует и социальная скидка – для детей-сирот и других нуждающихся. Третий способ – получить налоговый вычет за обучение. Четвертый – заплатить за учебу средствами материнского капитала.

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Пятый - поступить в вуз по целевой или льготным квотам: тогда обучение обойдется вообще бесплатно, но придется заключить договор и отработать после окончания института на определенном предприятии. Наконец, шестой способ сэкономить – перевестись на бюджет в процессе обучения: это возможно, если студент закончил первый год обучения без троек, успешно сдав все экзамены.

По материалам издания «РИАМО».