Налоговый вычет на приобретение школьных товаров: когда ждать

Возможно, в России скоро введут налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей. Именно такое обращение направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от семи до 17 лет», - говорится в тексте обращения.

Согласно данным Росстата, год назад сбор в школу мальчика-первоклассника в среднем обошелся родителям в 22,3 тысячи рублей, собрать девочку стоило еще дороже – 26,8 тысяч. По словам Даванкова, в семьях, где оба родителя работают, расходы на школьные принадлежности ребенка обходятся в 30% семейного бюджета. Налоговый вычет, считает зампред Госдумы, поможет родителям справиться с подготовкой детей к школе.

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По материалам телеканала «360» и ТАСС.