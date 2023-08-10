Названа сумма, в которую обойдется стартовый набор школьника: родители хватаются за голову

Собрать сегодня ребенка в школу — задача, которая обойдется родителям в сумму 9,5 тысяч рублей. Именно такие данные представил ресурс «Чек Индекс». Сюда входят стандартные школьные канцтовары и другие принадлежности — тетради, дневник, ручки, карандаши, пенал, а также школьная форма и обувь.

Если добавить к этому набору спортивную форму, кроссовки и портфель, а также дополнительные канцелярские товары, — сумма увеличится до 22 тысяч.

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Эта цифра настолько значима для российских семей, что 40% из них начинают откладывать деньги заранее, остальные же выделяют нужную сумму в августе, чтобы подготовиться к школе вовремя, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».