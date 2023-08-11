«Халява закончилась»: станет ли ипотека недоступной для россиян

Сбербанк повысил ставки по ипотеке сразу на 0,8%. И теперь квартиру в новостройке можно купить под 11,4% годовых, а вот если речь идет о вторичном жилье, то вырисовывается цифра в 11, 7%.
Ипотечная ставка растет день ото дня. Значит ли это, что скоро взять квартиру в кредит смогут позволить себе лишь избранные? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к президенту Международной академии ипотеки и недвижимости Ирине Радченко.
Ирина же напомнила, что Сбербанк и другие банки увеличили ипотечную ставку, потому что недавно ключевая ставка была повышена на один пункт — с 7, 5 до 8, 5%. А как только Центральный банк увеличивает ее, значит, стоит ждать и роста ипотечной ставки. Соответственно, в таком случае банки вынуждены пересматривать свои ипотечные программы.
Однако, хорошая новость, по мнению Ирины, заключается в том, что государство поддерживает некоторые категории заемщиков. Например, минимальный уровень ставки по «Семейной ипотеке» в том же Сбербанке составляет 4%, IT-специалисты вообще могут приобрести жилье под 3% годовых. (Такие данные приводит сам Сбербанк), А вот большинству населения придется что-то придумывать!
По словам Ирины Радченко, оказывать поддержку отдельным категориям граждан, а не всем подряд — это правильная инициатива, потому что в 2020 году, когда было принято решение о предоставлении льгот на покупку новостроек, им воспользовались спекулянты. Они набрали по две-три ипотеки в надежде продать эти квартиры по завышенным ценам.
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«Собственно, рост цен и произошел. И кто-то заработал на этом десятки процентов. А сейчас ситуация такая, что все – халява закончилась», — отметила Ирина Радченко.
— Значит ли это, что теперь собственное жилье, даже в ипотеку станет абсолютно недостижимой целью для среднестатистических граждан?
— Кроме достаточно высоких ипотечных ставок, стоимость квадратного метра также выросла в два раза. Поэтому эти факты говорят о том, что ситуация с доступностью жилья для граждан значительно ухудшилась.
Многие приводят данные, что около 20% россиян, которые могли себе позволить покупку квартиры с помощью ипотеки еще в 2019 году, сейчас лишены такой возможности, поскольку доходы граждан за это время совсем не выросли.