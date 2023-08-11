«Халява закончилась»: станет ли ипотека недоступной для россиян

Сбербанк повысил ставки по ипотеке сразу на 0,8%. И теперь квартиру в новостройке можно купить под 11,4% годовых, а вот если речь идет о вторичном жилье, то вырисовывается цифра в 11, 7%.

Ипотечная ставка растет день ото дня. Значит ли это, что скоро взять квартиру в кредит смогут позволить себе лишь избранные? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к президенту Международной академии ипотеки и недвижимости Ирине Радченко.

Ирина же напомнила, что Сбербанк и другие банки увеличили ипотечную ставку, потому что недавно ключевая ставка была повышена на один пункт — с 7, 5 до 8, 5%. А как только Центральный банк увеличивает ее, значит, стоит ждать и роста ипотечной ставки. Соответственно, в таком случае банки вынуждены пересматривать свои ипотечные программы.