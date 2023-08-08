Семьям в России могут компенсировать треть затрат на аренду жилья

Российским семейным парам, которые находятся в официальном браке 3 года и больше, могут начать выплачивать субсидию – в размере 30% от стоимости аренды жилья. Такое предложение поступило в правительство РФ от крупных риелторских компаний.

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В тексте предложения содержится идея о том, что при субсидировании арендных ставок следует придерживаться дифференцированного подхода, основываясь на составе семьи и ее доходах. При появлении у пары детей предполагается увеличить размеры субсидирования, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на газету «Известия».