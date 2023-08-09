Выплаты к 1 сентября и другие пособия: кто может рассчитывать на помощь государства к школе

В период пандемии родители школьников получали выплаты к 1 сентября — 10 тысяч рублей, которые становились существенной помощью в нелегком деле подготовки к школе. Мы побеседовали с Ириной Волынец, уполномоченной по правам ребенка в республике Татарстан, лидером общественного движения «Национальный родительский комитет». И выяснили, что целый ряд денежных пособий положен родителям вне зависимости от размера их доходов.

- Ирина, что известно о традиционных выплатах к 1 сентября — будут ли они в этом году? Как вы считаете, нужны ли вообще эти выплаты? Или родители вполне способны самостоятельно собрать детей в школу?

- Пока нет информации о каких-то дополнительных выплатах в этом году, но каждому родителю школьника было бы здорово получать ежегодно накануне нового учебного года выплату в размере десяти тысяч рублей. Потому что, к сожалению, сборы в школу становятся для многих семей сложным и непосильно дорогим мероприятием. Некоторым приходится даже брать ради этого кредит.

Конечно же, это очень плохо, потому что становится одним из факторов, препятствующих рождению детей. И сам момент рождения ребенка становится очень затратным моментом, поэтому во многих регионах есть выплаты, связанные с рождением детей, не считая материнского капитала. А ежегодные выплаты к 1 сентября не должны быть привязаны к доходу семьи.

- Да, ведь очень часто реальные доходы не соответствуют тем, что указываются в документах…

- Конечно! Бывает, что фактический доход у семьи намного больше, а по документам они проходят как малообеспеченные – если родители получают, например, «серую» зарплату, в конвертах. Или, допустим, семья положила на счет какие-то небольшие средства, чтобы накопить на образование ребенка или на жилье, и получается, что у семьи слишком высокий доход, чтобы считаться малообеспеченными.

Словом, есть много случаев, когда семья нуждается, а по документам проходит как не нуждающаяся, и наоборот. Эта выплата должна быть не одним из средств борьбы с бедностью, а стимулирующим средством. Между этими двумя понятиями есть большая разница.

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- Как вообще государство стимулирует семьи с детьми? Какие пособия им положены?

- Существует девять видов пособий, которые родители получают при любом доходе, они не приурочены к первому сентября. Эти выплаты могут получать даже те родители, которые НЕ являются малообеспеченными. То есть право на пособия возникает при любом доходе семьи — оценка нуждаемости при их назначении не проводится. Вот эти пособия:

1. Пособие по беременности и родам — от 74 757,2 до 383 180 ₽ за 140 дней.

2. Единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909,03 ₽

3. Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет для работающих — от 8 591,47 до 33 281,8 ₽

4. Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет для неработающих при рождении ребенка до 2023 года — 8 591,47

5. Единовременная выплата беременной жене призывника — 36 278,84 ₽

6. Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548,07 ₽

7. Ежемесячная выплата родителю ребенка с инвалидностью — 10 000 ₽

8. Материнский капитал — от 586 946,72 до 775 628,25 ₽

9. Выплата на погашение ипотеки многодетным — 450 000 ₽.

Что же касается выплат именно родителям школьников — пока ждем информации, возможно, в течение августа станет что-то известно. Люди уже привыкли к этим выплатам и продолжают ждать их и надеяться.