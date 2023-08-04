Как сэкономить на бензине в поездке: четыре хитрости, о которых мало кто знает

Отправляясь всей семьей к морю на автомобиле, можно отлично сэкономить — такая поездка выйдет значительно дешевле билетов на поезд или самолет. Но есть несколько хитростей, благодаря которым вы сможете сберечь еще больше денег. Во-первых, двигаясь по шоссе, повысьте давление в шинах на 0,1–0,2 бара — сэкономите еще 1–2%.

Ранним утром, вечером и ночью вполне можно ехать с выключенным кондиционером и закрытыми окнами: в это время достаточно прохладно. Кстати, открытые окна и работающий кондиционер увеличивают расход бензина на 0,5–1,0 л на каждые 100 км. Это — вторая хитрость.

Третья. Прежде чем отправляться в путь, проверьте фильтр и, если срок его замены уже близок, — поменяйте его. Забитый фильтр повышает расход горючего на 2%.

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Наконец, четвертый способ сэкономить — не брать в поездку лишние вещи, ведь, чем тяжелее загрузка автомобиля, тем быстрее расходуется топливо, сообщают издания vnimanie.prо и «За рулем».