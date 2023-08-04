Дойдет ли курс доллара до 100 рублей — объясняет финансовый аналитик: «Если не случится непредвиденных катаклизмов…»

Наступил август – месяц, который уже не раз становился для нашей страны «черным», преподнося неприятные сюрпризы. Мы побеседовали с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым, и он раскрыл нам секреты – чего ждать от рубля в августе этого года и позднее, в осенние месяцы.

– Михаил Кимович, россияне обеспокоены ростом доллара по отношению к рублю. Что будет происходить в ближайшем будущем – в августе, сентябре, октябре?

– Сделать прогноз по курсам валют на такой отдаленный период, как осень, довольно трудно. Но, глядя на общую экономическую ситуацию – и российскую, и американскую, ведь именно они определяют соотношение курсов валют, – я вижу, что у нас, к сожалению, радикального улучшения в экономике не наблюдается.

В лучшем случае – это слабое застойное положение. Возможно, с некоторыми признаками улучшения в отдельных отраслях, которые мало влияют на курсообразование. Судя по всему, продолжится тенденция легкого ослабления рубля по отношению к доллару. Если не случится никаких дополнительных катаклизмов, которые предвидеть очень сложно. Сейчас происходит колебание курса рубля в районе 92 рублей за доллар.

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Радикального падения, думаю, не будет. Укрепления рубля тоже не произойдет – неоткуда ему взяться. Вероятно, к концу августа мы можем ожидать повышения этой отметки до 93 рублей. И потом, уже к середине или концу осени, возможно, доллар дойдет до отметки 94-95 рублей.

– А еще дороже – до 100 рублей – доллар может стать?

– Нет, это уже многовато, я ставлю реальные границы. Сотня – это вряд ли. Для таких цифр требуются какие-то очень неблагоприятные условия в области внешней торговли, но я исхожу из реальной ситуации.

