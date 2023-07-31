Стало известно, что будет с ценами на бензин в августе: потребители в шоке

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что предложение Минэнерго России ограничить количество экспортеров бензина и работать над увеличением объемов топлива на внутреннем рынке России будет поддержано.
Несмотря на это, цены на топливо продолжают расти, и эта тенденция сохранится в августе. Об этом рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
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«Мы все понимаем, что рост цен на внутреннем рынке не может быть бесконечным и рано или поздно найдутся механизмы, которые помогут сдержать его, ведь рост выбил из колеи очень многих потребителей», — приводит слова эксперта издание «РИАМО».