Как поступить, если вы получили перевод от неизвестного

В последнее время активизировались мошенники. Среди популярных способов обмана — звонок с просьбой вернуть деньги, ошибочно присланные на вашу банковскую карту. При этом говорящий может быть очень убедительным, он чуть не плачет, умоляя вернуть деньги «поскорее», «немедленно», «прямо сейчас». Многие поддаются на убеждения — и сразу отправляют неизвестному озвученную сумму.

Ни в коем случае этого не делайте! Как бы вас ни «разводили» на эмоции, нажмите отбой и проверьте счет: вполне возможно, никакие деньги вам ошибочно не высылали. Если же они все-таки пришли от неизвестного отправителя, скажите звонящему, что он должен связаться со своим банком и сообщить об ошибке, после чего официально отозвать перевод, и ему вернутся деньги.

В любом случае — был перевод или нет — сразу позвоните в свой банк и рассказывайте о ситуации. А чтобы вас впоследствии не обвинили в попытке присвоить чужие средства — не тратьте полученную сумму. Лучше всего прийти в отделение банка и написать заявление о том, что деньги поступили на ваш счет по ошибке, и вы просите банк вернуть их владельцу.

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Еще раз: не поддавайтесь эмоциям, если вам кричат в трубку — мол, все пропало, выручайте, горит, наплюйте на формальности, срочно переведите деньги обратно, умоляю! На то и расчет — что вы от неожиданности поверите и сделаете, как вас просят. Не надо так, уверяет издание Аrgumenti.ru со ссылкой на портал «Пенсионеры России».