Любители соков и газировки в панике: пора делать запасы

Крупные компании, производящие соки и газированные напитки, повышают цены на продукцию из-за падения курса рубля. Любимые многими напитки подорожают уже с первого августа.

Например, компания PepsiCo планирует увеличить цены на 19,2-21,3%, объясняя это решение возросшими затратами на производство. Подобные шаги собираются предпринять и другие производители.

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