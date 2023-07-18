Любители соков и газировки в панике: пора делать запасы

Крупные компании, производящие соки и газированные напитки, повышают цены на продукцию из-за падения курса рубля. Любимые многими напитки подорожают уже с первого августа.
Например, компания PepsiCo планирует увеличить цены на 19,2-21,3%, объясняя это решение возросшими затратами на производство. Подобные шаги собираются предпринять и другие производители.
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«В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».