Три момента, когда запрещается идти в магазин: рискуете разориться

Иногда, отправляясь в магазин за фруктами и кефиром, мы тратим деньги на продукты, которые потом оказываются ненужными. Чтобы этого не произошло, нужно помнить, в какие моменты лучше не ходить в магазин. Самое главное – не нужно выходить из дома голодным. В этом случае вы почти гарантированно наберете кучу лишних продуктов – потому что вам всего этого захочется. Лучше сначала поесть, а потом уже идти за покупками.

Еще одно табу – заходить в магазин по пути с работы: в конце длинного рабочего дня человек чувствует себя настолько уставшим, что ему сложно контролировать соответствие покупок списку и их качество.

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Наконец, не самая удачная идея – брать с собой маленьких детей: они почти наверняка начнут просить сладости, многие из которых им даже не нужны – просто не справятся с соблазном. Лучше заранее спросить, чего бы ребенку хотелось, и принести ему этот товар из магазина, советует vnimanie.prо со ссылкой на портал «БелНовости».