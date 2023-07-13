Названы льготы, положенные пенсионерам на транспорте

В зависимости от региона часть российских пенсионеров могут раз в году бесплатно отдыхать в санатории. Узнавать подробности следует индивидуально, у своего лечащего врача. Скидки на проезд в общественном транспорте тоже определяются регионом, в котором постоянно проживает пенсионер.

Согласно правилам РЖД, все пенсионеры в возрасте от 60 лет имеют право на покупку билетов со скидкой. Аэрофлот также предлагает специальные тарифы, которыми могут воспользоваться женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет. Кроме того, россияне, вышедшие на заслуженный отдых, имеют возможность посещать культурные мероприятия, покупая билеты по сниженной стоимости.

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Все нюансы относительно льгот и скидок следует уточнять непосредственно на месте – они зависят от установленных в регионе правил, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на издание «Пенсионеры России».