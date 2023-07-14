Повысят ли в России снова пенсионный возраст

- А что вы скажете о сокращении рождаемости и о прогнозах ООН?

- Рождаемость – это тоже важно. Но еще раз повторю, что соотношение между работающими и количеством пенсионеров – это важный показатель.

Он действительно влияет на пенсионную политику, но я думаю, что еще будут вводиться другие инструменты регулирования этих процессов через долгосрочные накопительные вложения, о которых недавно все говорили.

Скорее всего, вопрос будет решаться в этом направлении, но не в сторону увеличения пенсионного возраста.

К тому же до 2028 года мы находимся в переходном режиме по отношению к нынешним пенсионным датам. (Речь идет о принятой в конце 2018 года пенсионной реформе, согласно которой до 2028 года планируется поэтапное повышение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 – для мужчин – прим. ред).

Так что пока еще даже не истек срок действия закона, принятого ранее, не стоит говорить на эту тему. Никакого повышения пенсионного возраста не будет.