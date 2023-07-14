Повысят ли в России снова пенсионный возраст

В СМИ опять заговорили о повышении пенсионного возраста. Так, недавно в разговоре с порталом Ura.ru директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская предположила, что в России могут пересмотреть этот вопрос.
По ее словам, в стране могут повысить пенсионный возраст из-за старения населения и сокращения рождаемости.
Андриевская напомнила, что по прогнозам ООН число пенсионеров в мире вырастет до 22%, но при этом соотношение работающих и людей элегантного возраста составит один к одному. По мнению аналитика, такое положение дел характерно и для России. И мол, этот вопрос можно решить, если жителей страны попозже отправлять на заслуженный отдых.
Прокомментировать заявление Ирины Андриевской Teleprogramma.pro попросила главу Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.
«Количество людей старшего возраста резко не увеличивается. Точнее, увеличивается, но достаточно плавно, - поясняет эксперт.
- А причины такого разговора – это снижение трудоспособного населения среди молодежи, уменьшение соотношения между количеством работающих и числом пенсионеров.
Такая тенденция действительно тревожит. Но я уверен в том, что в ближайшее время никакого увеличения пенсионного возраста не произойдет».
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- А что вы скажете о сокращении рождаемости и о прогнозах ООН?
- Рождаемость – это тоже важно. Но еще раз повторю, что соотношение между работающими и количеством пенсионеров – это важный показатель.
Он действительно влияет на пенсионную политику, но я думаю, что еще будут вводиться другие инструменты регулирования этих процессов через долгосрочные накопительные вложения, о которых недавно все говорили.
Скорее всего, вопрос будет решаться в этом направлении, но не в сторону увеличения пенсионного возраста.
К тому же до 2028 года мы находимся в переходном режиме по отношению к нынешним пенсионным датам. (Речь идет о принятой в конце 2018 года пенсионной реформе, согласно которой до 2028 года планируется поэтапное повышение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 – для мужчин – прим. ред).
Так что пока еще даже не истек срок действия закона, принятого ранее, не стоит говорить на эту тему. Никакого повышения пенсионного возраста не будет.