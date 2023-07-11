12 июля станет известна судьба рубля: эксперт рассказал, продолжится ли его падение или он укрепится

В среду, 12 июля, будут опубликованы окончательные данные по платежному балансу РФ и по уровню инфляции за июнь. Эта информация определит – будет ли рубль продолжать свое падение или укрепится.

«В предстоящую среду также опубликуют данные по инфляции в РФ за июнь. Если данные выйдут хуже консенсус-прогнозов аналитиков в 3,3% г/г, то рубль подешевеет, если лучше прогнозов, то наоборот, немного укрепится», — объяснил финансовый аналитик Владимир Чернов.

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Он добавил, что пока у рубля больше шансов к снижению, чем к укреплению.