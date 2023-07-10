Стало известно, кому и на сколько повысят пенсии уже с 1 августа

Работающие пенсионеры получат с 1 августа прибавку к пенсии – об этом стало известно из слов юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Тусляковой. Размер прибавки определится суммой взносов за 2022 год. При этом имеется ограничение – максимум прибавки составляет три пенсионных балла.

Кроме того, при расчете прибавки будут учитываться баллы за предыдущий год, величина зарплаты и продолжительность стажа. Непосредственно свою пенсию можно узнать, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги».