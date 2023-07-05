Знающие туристы прячут деньги в неожиданное место: не догадается ни один вор

Уезжая в отпуск, очень важно заранее позаботиться о сохранности своих денег: вдали от дома, особенно в чужой стране, так легко стать жертвой грабителей или воров! Лучше положить в кошелек или бумажник небольшую сумму – на один день, а остальные наличные деньги спрятать в неожиданное место, о котором не сможет догадаться ни один воришка.

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Возьмите остатки гигиенической губной помады, удалите из тюбика остатки и хорошенько вычистите его. Можно даже вымыть с мылом и просушить. У вас получился отличный секретный футляр, в который можно спрятать свернутые трубочкой банкноты и не переживать за их сохранность. Можете оставлять тюбик на самом видном месте – воры не обратят на него внимания, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «ТУТ Новости».