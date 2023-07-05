Едешь на самокате — плати штраф! Новые правила

Штрафовать россиян могут начать за передвижение вдвоем на одном самокате. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его словам, сначала необходимо внести изменения в Правила дорожного движения.

«Сначала в правилах дорожного движения должна быть закреплена норма поведения, которая запрещает использовать средства индивидуальной мобильности для перевозки пассажиров», — подчеркнул Бессараб.

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Депутат поддержал проявленную Минтрансом инициативу о штрафах для водителей самокатов, нарушающих правила, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.