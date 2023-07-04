Как лечиться бесплатно в частной клинике: нужны лишь два условия

Россияне вполне могу не платить за услуги, полученные в частной клинике, если только эта клиника входит в систему обязательного медстрахования. Об этом рассказал юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей. По его словам, для бесплатного обслуживания в частной клинике необходимо два условия:

«Первое — это то, что клиника частная должна входить в систему ОМС. Второе — пациент должен быть прикреплен к этой клинике».

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Юрист добавил, что прикрепиться к частной клинике может любой россиянин, даже в том случае, если поблизости от его места жительства находится государственная поликлиника. Правда, список предоставляемых по медицинскому полису услуг в частном медучреждении может быть ограниченным.