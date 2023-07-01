Чтобы было меньше долгов: с 1 июля потолок ставки по кредитам снизился до 0,8% в день

Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам и займам с 1 июля 2023 года снизилась с 1% до 0,8% в день. Соответствующий закон, направленный на уменьшение долговой нагрузки граждан, еще 29 декабря подписал президент Владимир Путин.

Как передает ТАСС, вместе с максимальной ежедневной ставкой изменен и предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года. Теперь составляет 130% от суммы основного долга, а ранее был 150%. Так, если клиент микрофинансовой организации взял заем в 10 тысяч рублей, то сумма переплат не может превышать 13 тысяч процентов, штрафов и пени. Соответственно, долг составит не более 23 тысяч.

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В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что при ограничении в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что позитивно повлияет на доступность финансовых услуг для населения и поспособствует снижению долговой нагрузки россиян.

По мнению Банка России, эта мера будет стимулировать микрофинансовые организации более тщательно оценивать клиентов и перестраивать свои бизнес-модели.