Стало известно, с какого возраста подростки могут начать работать

Часто подросткам хочется подрабатывать, например, в каникулы, но родители не всегда поощряют это стремление. Между тем специалисты его одобряют.

«С 14 лет подростки могут начинать работать и узнавать «цену» своему труду, выражающуюся в деньгах. Денежная система поощрения — это оплата за труд, за общественно полезный труд, то есть создание материальных и духовных ценностей. Это касается как подростков, так и всех нас, взрослых и активных членов социального общества», — объяснил врач-психиатр Владимир Скавыш.

При этом эксперт предостерег родителей от выдачи крупных сумм подростку «просто так»: легкие деньги быстро развращают и зачастую тратятся на сомнительные развлечения.

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