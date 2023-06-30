Льготы, о которых вы не знали: не только родителям первоклассников

Многие россияне даже не подозревают о том, что имеют права на определенные льготы. К ним относятся, например, родители первоклассников, пенсионеры и другие категории населения. Они могут получить дополнительные выплаты от работодателя — в том случае, если он участвует в программе социальной поддержки работников. Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала:

«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя».

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Кроме того, существуют ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена, выплаты донорам крови и пособия за особые заслуги перед страной и за достижения. А еще социальные выплаты могут получать Герои России, Герои труда, ветераны войн, обладатели государственных наград.

По материалам телеканала «360» и агентства Ura.ru