Во сколько обойдется свадьба: россиянам назвали минимальную сумму

Аналитики посчитали, сколько сегодня нужно потратить, чтобы устроить хотя бы минимально торжественную свадьбу — без лишнего пафоса. Эксперты изучили платежи по «свадебным» категориям и озвучили нижний предел трат.

«Средний чек затрат на «минимальный» свадебный набор в формате свадьбы для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 47 130 рублей», — приводит слова специалистов ЮKassa и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» телеканал «360».

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Эта сумма увеличилась по сравнению с таким же отрезком времени в прошлом году на 5%. При этом свадебные платья теперь покупают реже — количество купленных нарядов для невест уменьшилось на 15%, костюмы тоже покупают реже на 7%, как и шампанское. Единственное, что стали приобретать на свадьбу чаще, — это обручальные кольца: в этом году их количество увеличилось на 13%.