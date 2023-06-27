Все больше и больше: стало известно, на сколько увеличатся пенсии уже совсем скоро

В ближайшие три года пенсии будут повышаться — график индексации уже разработан в Министерстве труда РФ. Предположительно, процесс будет происходить в несколько этапов. С 1 января 2014 года пенсии увеличатся на 5,3%, то есть среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.

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Затем, с 1 февраля 2025 года, прибавится еще 4%, а с 1 апреля произойдет «корректировка» на 3,8%. Это значит, что среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб. И, наконец, в результате индексации и корректировке в 2026 году пенсии увеличатся на 4%, затем еще на 2,8% и достигнут в среднем 25 690 рублей.

По материалам издания Аrgumenti.ru