Стоит ли покупать доллары и евро в конце июня 2023 года - комментарии экспертов

Бросаться покупать доллары и другую иностранную валюту в период ее «ажиотажного» роста на фоне тревожных новостей – не лучшая идея. Так считают финансовые эксперты.

«Покупка доллара в период, когда он ажиотажно растет на различных негативных инфоповодах, тактически ошибочна. В этом мы могли убедиться весной-летом прошлого года, когда американская валюта взлетела до 120 рублей (на фоне политических событий в начале 2022-го, - Прим. авт.) и обвалилась ближе к 50 рублям в июне», - цитирует ТАСС инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина. «Среднегодовой курс доллара оказался на уровне 68,35 рубля. При этом немало россиян на ажиотаже брали доллар по курсу 100 и выше рублей».

Эксперт добавил, что расхождение между покупкой и продажей валюты в банках в периоды геополитических обострений может расширяться до десятков процентов, что делает покупку долларов и евро в такое время нецелесообразной.

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Источник в одном из банков разъяснил журналистам, что курсы валют растут, в том числе и как «заградительный барьер» от повышенного спроса в условиях ограниченных запасов валюты.

Самая грамотная тактика – это унять эмоции и дождаться стабилизации курса вслед за снижением напряженности информационного фона.

«На наш взгляд, паниковать не надо. Нужно подождать развития ситуации. Возможно, в понедельник мы увидим развязку событий. Если ситуация разрешится за выходные, то рубль может резко укрепиться. Доллар даже может откатиться в область 80 рублей», - комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам экспертов, фундаментальных причин для сильного ослабления рубля в нынешней ситуации нет.