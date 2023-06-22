Пенсионеры в опасности: аферисты придумали новый способ выманивания денег

Мошенники принялись рассылать российским пенсионерам сообщения якобы от некой организации под названием «Служба финансового мониторинга». На самом деле такая служба в стране не зарегистрирована. Пенсионерам обещают вернуть все невыплаченные в прошлом средства, кроме того, уверяют, что оформят регулярный возврат пенсий — что бы это ни значило.

Для получения финансовых благ пенсионерам достаточно заполнить анкету, в которую, помимо прочих данных, просят вписать данные банковской карты. В этом и кроется подвох – как только заполненная анкета оказывается в руках мошенников, они получают доступ к счету доверчивого пенсионера.

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Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо проявлять осторожность и не доверять сомнительным предложениям, рекомендуют издания Аrgumenti.ru и «Пенсионеры России».