Как сбить цену на аренду квартиры: 4 совета эксперта

Чтобы сбить цену аренды, нужно заранее узнать, сколько просят в выбранном районе другие арендодатели, и в разговоре с собственником использовать эти данные.

«Если цена у собственника завышена по сравнению с другими квартирами в той же локации, близкими по параметрам, состоянию, набору мебели и техники, то можно смело торговаться», — советует руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова.

Нужно помнить и о том, что обычно собственник заинтересован в длительной сдаче недвижимости в аренду. Это тоже можно обернуть себе на пользу: договориться о снижении стоимости в обмен на стабильность и долговременность.

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«Еще один вариант получить скидку на аренду квартиры — предложить оплату на несколько месяцев вперед. Как правило, сегодня собственники жилья на столичном рынке недвижимости охотно идут на такие условия», — приводит слова эксперта издание «РИАМО».

Наконец, попытайтесь отыскать недостатки — сломанную технику или мебель, и за это тоже попросить скидку.