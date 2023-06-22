Какие продукты подорожают в течение года - берем на заметку

Лето уже вовсю вступило в свои права. А значит, в разгаре и ягодный сезон. Правда, цены на ягоды изрядно кусаются. Например, лукошко малины стоит на московском рынке 500 рублей, а клубники – 350 рублей.

И то ли еще будет! По прогнозам маркетолога Татьяны Тарасовой, к концу года ягоды могут подорожать и на 25%.

Увы, повышение цен затронет не только ягоды. Как рассказала Teleprogramma.pro Татьяна Тарасова, статистика показывает, что ценообразование вообще имеет тенденцию лишь к росту.