Какие продукты подорожают в течение года - берем на заметку

Лето уже вовсю вступило в свои права. А значит, в разгаре и ягодный сезон. Правда, цены на ягоды изрядно кусаются. Например, лукошко малины стоит на московском рынке 500 рублей, а клубники – 350 рублей.
И то ли еще будет! По прогнозам маркетолога Татьяны Тарасовой, к концу года ягоды могут подорожать и на 25%.
Увы, повышение цен затронет не только ягоды. Как рассказала Teleprogramma.pro Татьяна Тарасова, статистика показывает, что ценообразование вообще имеет тенденцию лишь к росту.
«Иногда случаются и падения цен, но эта участь обходит стороной сектор продовольственных товаров. А продукты питания же дорожают. Я прогнозирую рост от 10 до 20%», - отметила эксперт.
По словам спикера, самые ярко выраженные тенденции к повышению цен имеют мясо и рыба. Правда, к осени их рост остановится, но к зиме вновь возобновится. Татьяна Тарасова прогнозирует подорожание в районе 20%.
А вот овощи и фрукты сезонно упадут в цене, но к зиме их стоимость снова поднимется на те же 15-20%.
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Фото: Global Look Press
Крупы и консервы не зависят от сезонности, но поскольку отличаются длительным сроком хранения, год от года дорожают на 10-12%.
По словам эксперта, медленнее всего будут расти цены на молочные продукты. Скорее всего, к концу года их стоимость поднимется не менее чем на 10%, максимум на 12%.