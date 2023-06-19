«Вкусно – и точка»: названа дата, когда подорожает чизкейк и другие блюда

Совсем скоро повысятся цены почти на все блюда в сети заведений быстрого питания «Вкусно – и точка». По некоторым данным, это произойдет уже 26 июня. Среди блюд, которых коснется подорожание, - чизкейк, лимонный тарт, круассаны и другие популярные у клиентов позиции.

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Цены могут увеличиться на 5-8%, а возможно, и больше. Дело в том, что заведениям теперь приходится больше платить не только за ингредиенты, но и за логистику, сообщает издание «РИА ФАН».