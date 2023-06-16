Учителя скоро разбогатеют - будут получать на 25-30% больше

Средняя зарплата российских преподавателей будет повышена примерно на 25-30%. Это должно произойти к 2026 году, сообщается в докладе правительства Федеральному собранию РФ о реализации госполитики в образовательной сфере. В 2022 году, согласно докладу, московские учителя получали в среднем 49,7 тысяч рублей в месяц, а к 2026 году эти показатели должны достигнуть 67 тысяч рублей.

Это относится и к сотрудникам дошкольных образовательных учреждений – по сравнению с 43,1 тысячами рублей, которые они получали в 2022 году, к 2026-му заработки работников детских садов вырастут до 58,1 тысяч.

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Педагоги вузов, как свидетельствует таблица доклада, в прошлом году зарабатывали в среднем 111,4 тысячи рублей. Через три года они будут получать 138,3 тысячи. По материалам телеканала «360» и ТАСС.