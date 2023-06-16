Стали известны планы Минтруда о введении 6-дневной рабочей недели

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство не планирует поддерживать предложение о введении в России шестидневной рабочей недели.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», - объяснил министр.

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По словам Котякова, российское законодательство дает возможность работодателям организовывать рабочий график индивидуально и гибко, с учетом особенностей каждого сотрудника. Он добавил, что в случае переработки свыше 40 часов в неделю сотрудники обязательно должны получать доплату. По материалам телеканала «360» и ТАСС.