Будут ли дешеветь этим летом продукты — рассказала экономист

Летом и осенью некоторые продукты питания могут подешеветь, сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но при этом нельзя забывать о других экономических факторах, часть из которых может негативно повлиять на ценообразование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам эксперта, сезонное снижение цен, вероятнее всего, произойдет, — но только по отношению к предыдущему месяцу. Если же говорить о снижении цен по сравнению с прошлым годом — то пока не известно, произойдет ли это. Дело в том, что 2022 год стал рекордным по урожаю зерна. Какими будут показатели в этом году — пока говорить рано.