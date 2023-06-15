Что происходит с ценами на кофе: эксперт призвал готовиться к сюрпризу

Россиянам стоит готовиться к заметному подорожанию кофе. Дело в том, что неуклонно повышаются мировые цены на зеленый кофе, а значит, изменение цен обязательно дойдет и до нашей страны. По словам директора по маркетингу компании «Милфудс» Михаила Глухова, в 2023 году, вероятнее всего, повышение цен на кофе достигнет 15%.

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Он добавил, что расценки зависят от того, как складываются обстоятельства на мировой бирже, а также от цен на зеленый кофе. Самые крупные экспортеры робусты, как объяснил Глухов, - Индия и Вьетнам, арабику же поставляет в основном Бразилия. Впрочем, российские компании подготовились к изменениям заранее: они запаслись сырьем и сделали все возможное, чтобы произвести максимальный объем напитка по старым ценам. По материалам телеканала «360» и РИА «Новости».