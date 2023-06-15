Назван способ получить пенсию досрочно: часть выплат положена раньше

Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше того времени, когда у них наступит пенсионный возраст, предусмотренный законом. Об этом сообщил экономист Сергей Кикевич. Как объяснил эксперт, пенсионные выплаты должны состоять из двух пунктов — трудовой пенсии и накопительной части. При этом трудовая пенсия платится гражданину после достижения определенного возраста. А вот накопительную часть он может получить раньше.

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