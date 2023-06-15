Появился способ еще больше сэкономить на услугах ЖКХ: просто написать заявление

У россиян появилась возможность серьезно сэкономить на квартплате и коммунальных услугах. Это возможно, если семья уезжает на 5 дней и более – например, в отпуск. Прежде список услуг, от которых освобождался плательщик на время отсутствия, состоял из 4 пунктов, в которые входили холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение (кроме ситуаций, когда газ используется для отопления) и плата за лифт.

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Теперь к ним добавился пятый – вывоз мусора. Обратиться за перерасчетом, согласно законодательству, можно в течение 30 календарных дней после возвращения из отпуска, предоставив заявление и соответствующие документы. А перед тем как уезжать, следует пригласить сотрудников коммунальных служб, чтобы они выполнили опломбировку приборов. По материалам издания Аrgumenti.ru.