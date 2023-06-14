Зарплаты учителям скоро повысят

Учителям в скором времени могут повысить заработную плату, и она составит два с половиной минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил Ярослав Нилов — заместитель главы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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По его словам, такой проект внесли в Госдуму, его будет рассматривать правительство.
«Учительские зарплаты — не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения», — приводит слова Нилова телеканал «360».