На сколько еще может подорожать клубника до конца июня

В России наступило время урожая клубники. Эту душистую ягоду можно купить буквально везде: от крупных рынков до мелких палаток возле дома. Но при этом средняя цена килограмма клубники во второй половине мая составляла 453 рубля.
Сейчас также мало что изменилось. На днях корреспондент Teleprogramma.pro покупала клубнику в магазине возле дома именно за такие деньги. И по оценкам специалистов, стоимость ягоды еще не достигла своего апогея.
Как рассказала РИА Новости директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий, сейчас на юге фермеры собирают урожай клубники из открытого грунта, и на рынок одновременно выходит большой объем продукции с коротким сроком хранения.
А дальше пик сбора придется на север страны, где себестоимость выращивания выше. Поэтому примерно с конца июня ягода начнет дорожать. А в каких пределах?
По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева здесь важен еще один нюанс.
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Михаил Беляев в студии канала ОТР
«Ценообразование зависит от рынка и от аппетитов тех, кто на этом рынке продает конечный продукт. Я думаю, в русле общего инфляционного потока, как минимум, про 10% можно говорить совершенно смело, - отметил в разговоре с Teleprogramma. pro Михаил Беляев.
- Но я полагаю, что продавцы попытаются набросить еще свои 5%. Так что диапазон от 10 до 15% можно прогнозировать уверенно».