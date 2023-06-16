На сколько еще может подорожать клубника до конца июня

В России наступило время урожая клубники. Эту душистую ягоду можно купить буквально везде: от крупных рынков до мелких палаток возле дома. Но при этом средняя цена килограмма клубники во второй половине мая составляла 453 рубля.

Сейчас также мало что изменилось. На днях корреспондент Teleprogramma.pro покупала клубнику в магазине возле дома именно за такие деньги. И по оценкам специалистов, стоимость ягоды еще не достигла своего апогея.