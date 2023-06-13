Россиянам пообещали снижение цен на некоторые товары

Летом 2023 года нас ждет не только привычное подорожание – есть и хорошие новости: некоторые товары снизятся в цене. Об этом сообщил аналитик Владимир Чернов. По его информации, ожидается снижение цен на молочные продукты и фрукты, дешевле станут и автомобили б/у, а также электроника.

«В ближайшие три месяца можно ожидать снижения стоимости сезонных продуктов, среди которых овощи, фрукты, зерновые культуры, крупы, плодоовощная и молочная продукция», – приводит слова специалиста издание «РИА ФАН» со ссылкой на агентство URA.RU.

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Что касается электроники, то эксперт отметил высокую вероятность снижения стоимости компьютеров, смартфонов и бытовой техники, а также подержанных автомобилей.