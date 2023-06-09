Стало известно, когда подешевеет черешня

Никогда еще черешня не была в России такой дорогой. Июньская ягода внезапно взлетела в цене до невероятных цифр — даже в южных регионах ее цена доходит до 500 рублей за килограмм! Речь идет о местной черешне, созревающей в Ростовской области и Краснодарском крае. Что же говорить об импортной — та и вовсе продается по 750 рублей.

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В чем же причина такого странного явления? Оказывается, все дело в неожиданных природных катаклизмах. Ростовскую область и Краснодарский край накрыли сильные дожди — черешня «заболела» грибком. К тому же из-за низких температур и сильных осадкой ее почти не опыляли пчелы. К этому добавились заморозки и град. Возможно, черешня вскоре немного упадет в цене — как только массово начнут собирать местные урожаи. Но все же останется дорогой, сообщает издание Аrgumenti.ru.