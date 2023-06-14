Получат ли мигранты, которые могут оформить российское гражданство, материнский капитал

В ЛДПР предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выдавать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от этой партии Ярослав Нилов.
По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен. Ярослав Нилов считает, что меры социальной защиты в первую очередь должны быть направлены на россиянок.
«В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство России и претендует на маткапитал», — отметил представитель ЛДПР.
По его мнению, миграционный вопрос остро стоит на повестке дня, а система социальной поддержки в нашей стране не резиновая.
Прокомментировать эту инициативу Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в Республике Татарстан, руководителя «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.
«Если уроженцы других стран после оформления необходимых документов становятся гражданами России, то они имеют те же права, что и остальные, — пояснила Ирина.
- По нашей норме права эту инициативу внедрить невозможно. В Америке, например, есть некоторые предписания, которые говорят, что стать президентом этой страны может только человек, который там родился.
Например, несмотря на то, что Илон Маск имеет американское гражданство, он появился на свет в ЮАР. И он не может стать президентом, поэтому поддерживает кандидата, разделяющего с ним одни и те же идеи.
Избираться президентом в России имеет право только человек, который прожил не менее 25 лет на территории страны и является ее гражданином. Но это касается назначаемых выборных должностей».
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— А как быть с вопросом по материнскому капиталу?
— Если же речь идет о льготах и пособиях, то данная норма не распространяется на то, чтобы их выдавать или не выдавать. Здесь факт рождения не может иметь значение, важно именно получение гражданства.
В тех же США очень трудно получить американский паспорт. Таким образом регулируется пребывание нежелательных мигрантов, которые могут проживать без гражданства по рабочим визам, но не имеют права получать те же льготы, преференции и пособия, что и рядовые американцы.
Ирина Волынец в студии канала ОТР
— Что делать в данной ситуации?
— Сейчас в правительстве могут усложнить процедуру получения российского гражданства.
Проблема заключается в том, что приезжие не ассимилируются, не проникаются нашей культурой, общаются только между диаспорами, а все что можно отжать — отжимают. А нам нужны граждане! Но невозможно разделять ценности страны, не зная ее языка.
И я считаю, что нам нужно не формально принимать экзамен на знание русского, как это обычно происходит, а очень тщательно. Причем человек не только должен говорить на языке Пушкина, но и уметь писать на нем, заполнять документы.
Все те граждане, которые к нам едут, чаще всего - наши бывшие соотечественники, родившиеся в Советском Союзе. И несмотря на то что по национальности они узбеки, киргизы, туркмены, они знали русский язык, он был для них родной. Здесь то же самое.
Когда русский язык станет для представителей этих этносов родным, а для этого на нем нужно разговаривать в семье, мы сможем сказать: «Да, это наши люди, которые соединяются с нами в культурном, языковом аспекте».
А если это не будут граждане ближнего зарубежья, то им на смену придут китайцы. Давайте посмотрим, кто нам ближе...
Цель депутатов ЛДПР понятна. И эту тревогу, которую испытывают представители партии относительно будущего нашей страны, связанного с миграцией, разделяют все адекватные люди.
Поэтому я поддерживаю председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, который выступает сейчас за тщательную проверку языка при оформлении гражданства и за то, чтобы появлялись государственные программы обучения русскому языку детей мигрантов.
Как уполномоченная по правам ребенка я считаю, что они должны иметь равные с нашими детьми права и возможности, а это невозможно без знания языка. Трудно учиться, когда ты практически ничего не понимаешь.