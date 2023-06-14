Получат ли мигранты, которые могут оформить российское гражданство, материнский капитал

В ЛДПР предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выдавать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от этой партии Ярослав Нилов.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен. Ярослав Нилов считает, что меры социальной защиты в первую очередь должны быть направлены на россиянок.

«В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство России и претендует на маткапитал», — отметил представитель ЛДПР.

По его мнению, миграционный вопрос остро стоит на повестке дня, а система социальной поддержки в нашей стране не резиновая.

Прокомментировать эту инициативу Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в Республике Татарстан, руководителя «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.