Как оформить страховку от клещей и получить деньги: три способа

От клещей можно заразиться энцефалитом и боррелиозом, поэтому не помешает заранее застраховаться: ведь на лечение этих заболеваний придется потратить много денег. Благодаря своевременно оформленной страховке можно получить медицинские услуги при укусе клеща бесплатно.

Стоит такая страховка от 250 до 670 рублей, страховая сумма составляет от 500 тысяч до полутра миллионов рублей, а действует полис на протяжении одного года. Получить страховку «антиклещ» можно тремя способами. Первый – вы сами платите за свое лечение, предоставляете документы и чеки в страховую компанию, и вам компенсируют потраченные средства.

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Второй – вы получаете на руке наличные деньги в сумме, указанной в договоре. Третий – вы посещаете клинику, одобренную страховой компанией, и там вам предоставляют бесплатно все медицинские услуги и медикаменты. По материалам издания «РИАМО».