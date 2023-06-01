Названы категории, которым придут счета за ЖКХ со скидкой 50%

 Фото: Global Look Press

Россияне, имеющие право на льготы, теперь будут получать платежки на меньшую сумму.

Теперь льготы на услуги ЖКХ государство будет компенсировать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это значит, что потребители, имеющие право на льготы, будут платить меньше, чем прежде. Это правило войдет в силу со следующего года.

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Субсидии потребителям выдадут в виде электронного сертификата, и они будут платить на 30–50% меньше. Цель реформы — сократить количество должников: получить помощь от государства станет легче. По материалам телеканала «360» и «Известий».

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