Названы категории, которым придут счета за ЖКХ со скидкой 50%

Теперь льготы на услуги ЖКХ государство будет компенсировать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это значит, что потребители, имеющие право на льготы, будут платить меньше, чем прежде. Это правило войдет в силу со следующего года.

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Субсидии потребителям выдадут в виде электронного сертификата, и они будут платить на 30–50% меньше. Цель реформы — сократить количество должников: получить помощь от государства станет легче. По материалам телеканала «360» и «Известий».