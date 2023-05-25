Названы два условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Как оказалось, курс доллара вполне может снизиться до 50 рублей. Мало того — до 30! И это не фантастика. Как объяснил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, это может произойти, если одновременно случится девальвация доллара и рост цен на товары российского экспорта.

По словам эксперта, экономика США в настоящее время переживает не лучшие времена, так что не исключена девальвация национальной американской валюты.

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