Названы два условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Как оказалось, курс доллара вполне может снизиться до 50 рублей. Мало того — до 30! И это не фантастика. Как объяснил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, это может произойти, если одновременно случится девальвация доллара и рост цен на товары российского экспорта.
По словам эксперта, экономика США в настоящее время переживает не лучшие времена, так что не исключена девальвация национальной американской валюты.
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«Постоянные проблемы с неконтролируемым ростом госдолга, военизация самого доллара и вульгарное проведение внешней политики толкают многих международных акторов (действующий субъект, социальная группа, организация, институт, совершающие действия, направленные на других. — Прим. ред.) уходить от обслуживания в рамках долларовой системы. Соответственно, постепенное снижение роли доллара в мировой экономике может привести к девальвации американской валюты, и тогда мечты россиян вполне могут исполниться», — приводит слова аналитика издание «РИАМО».