Кто из россиян рискует остаться без пенсии: стали известны подробности

Пенсию могут прекратить выплачивать тем россиянам, которые переехали в другую страну. Основанием для прекращения пенсионных выплат, кроме того, может стать случай, когда пенсионер не является за деньгами на протяжении шести месяцев. Подробности законодательства раскрыла старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает», — объяснила она.

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Пенсионеры по инвалидности должны выполнять дополнительные условия, позволяющие им получать выплаты.

«В случае, если инвалид не прошел переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии», — добавила Хрусталева.

По материалам телеканала «360»