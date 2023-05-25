Кто из россиян рискует остаться без пенсии: стали известны подробности

Пенсию могут прекратить выплачивать тем россиянам, которые переехали в другую страну. Основанием для прекращения пенсионных выплат, кроме того, может стать случай, когда пенсионер не является за деньгами на протяжении шести месяцев. Подробности законодательства раскрыла старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.
«По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает», — объяснила она.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Пенсионеры по инвалидности должны выполнять дополнительные условия, позволяющие им получать выплаты.
«В случае, если инвалид не прошел переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии», — добавила Хрусталева.
По материалам телеканала «360»