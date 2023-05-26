«Объективная реальность»: как инициатива Минфина о сокращении средств на маткапитал может повлиять на жизнь родителей

Последние пару дней многих родителей встревожила новость о том, что Минфин России предложил сократить расходы на материнский капитал.
В 2024–2026 годы трансферты из бюджета на эти цели могут уменьшиться на 17% по сравнению с нынешними. Об этом со ссылкой на предварительные расчеты Министерства финансов сообщило издание РБК.
Например, расходы на выплаты маткапитала в 2024 году могут снизиться на 109, 7 миллиардов рублей, в 2025-м – на 132, 7, в 2026-м – на 113, 7 миллиардов рублей.
В 2023 году на эти цели был выделен 551,3 миллиард. А в прошлом году на материнский капитал из федерального бюджета было потрачено 382 миллиарда, что на 14% меньше, чем прогнозировалось. Меж тем количество семей с детьми, получивших сертификат, сократилось на 13,4%.
Предложение Министерства финансов эксперты связывают с падением рождаемости в стране. А рядовые россияне меж тем беспокоятся, не снизится ли в связи с нововведениями размер получаемого материнского капитала.
Объяснить ситуацию Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в республике Татарстан, лидера «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.
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Ирина Волынец в студии канала ОТР
«Инициатива Минфина связана с тем, что детей стало меньше, то и соответственно, получателей маткапитала тоже. Это объективная реальность, здесь нет никакой угрозы для тех, кто родил или же собирается родить, - говорит Ирина Волынец.
- Родители получат материнский капитал в полном объеме. Просто у нас действительно сложилась критическая демографическая ситуация.
Конечно, было бы лучше, если бы бюджет, выделенный на маткапитал, только увеличивался, но естественная убыль населения составляет уже около миллиона человек. И на самом деле это ужасно, потому что это угроза национальной безопасности страны. Кстати, бюджет, выделяемый на детские пособия, также уменьшится по аналогичной причине».
- То есть размер самого маткапитала не сократится, а вот бюджетные средства, которые ранее выделялись на него, будут уменьшены, чтобы не лежать мертвым грузом в экономике?
- Да. Это основное бюджетное правило. Если деньги выделяются, но не используются, то они потом обратно возвращаются в бюджет. Ведь на какое-то время они заморожены, хотя могли бы использоваться в экономике других направлений.
- В общем, родителям и детям ничего не угрожает? Это просто распределение финансов…
- Да, финансов становится меньше, но мамы получат положенную сумму в полном размере.