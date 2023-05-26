«Объективная реальность»: как инициатива Минфина о сокращении средств на маткапитал может повлиять на жизнь родителей

Последние пару дней многих родителей встревожила новость о том, что Минфин России предложил сократить расходы на материнский капитал.

В 2024–2026 годы трансферты из бюджета на эти цели могут уменьшиться на 17% по сравнению с нынешними. Об этом со ссылкой на предварительные расчеты Министерства финансов сообщило издание РБК.

Например, расходы на выплаты маткапитала в 2024 году могут снизиться на 109, 7 миллиардов рублей, в 2025-м – на 132, 7, в 2026-м – на 113, 7 миллиардов рублей.

В 2023 году на эти цели был выделен 551,3 миллиард. А в прошлом году на материнский капитал из федерального бюджета было потрачено 382 миллиарда, что на 14% меньше, чем прогнозировалось. Меж тем количество семей с детьми, получивших сертификат, сократилось на 13,4%.

Предложение Министерства финансов эксперты связывают с падением рождаемости в стране. А рядовые россияне меж тем беспокоятся, не снизится ли в связи с нововведениями размер получаемого материнского капитала.

Объяснить ситуацию Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в республике Татарстан, лидера «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.

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