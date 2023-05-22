Кто может отказаться платить за капремонт: сразу несколько категорий

Как объяснила юрист Елена Кудерко, взносы на капитальный ремонт имеют право не платить жители аварийных домов. Но это – не единственная категория: освободить от платежей могут также пожилых и малообеспеченных граждан. Могут игнорировать платежи на капремонт те, кто уже отметил 80-летний юбилей и при этом проживает в одиночку либо с родственниками – пенсионерами или инвалидами.

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Частично от платежей могут быть освобождены инвалиды и участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и некоторые другие категории жильцов, сообщает телеканал «360».