Рыба или мясо? Какие продукты подорожают этим летом

Лето – на носу! Накануне самого жаркого времени года россияне задумываются не только об отпусках, но и о ценах на продукты. Ведь, как правило, с началом нового сезона они меняются.

Какие продукты подорожают этим летом? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с финансово-экономическим аналитиком Татьяной Тарасовой.

Как известно, летом душа просит клубнички, но цены за килограмм этой ягоды не всегда радуют глаз. Затем в продаже появляется малина – «сладка на губах», как пела группа «Иванушки». Ну и вишня, и черешня…

По словам Татьяны Тарасовой, ягоды, овощи и фрукты – это сезонная продукция. И цены на нее обычно начинают снижаться с середины лета.

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