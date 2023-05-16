Рыба или мясо? Какие продукты подорожают этим летом

Лето – на носу! Накануне самого жаркого времени года россияне задумываются не только об отпусках, но и о ценах на продукты. Ведь, как правило, с началом нового сезона они меняются.
Какие продукты подорожают этим летом? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с финансово-экономическим аналитиком Татьяной Тарасовой.
Как известно, летом душа просит клубнички, но цены за килограмм этой ягоды не всегда радуют глаз. Затем в продаже появляется малина – «сладка на губах», как пела группа «Иванушки». Ну и вишня, и черешня…
По словам Татьяны Тарасовой, ягоды, овощи и фрукты – это сезонная продукция. И цены на нее обычно начинают снижаться с середины лета.
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Клубника - любимое летнее лакомство. Фото: Global Look Press
«Чем выше будет производительность российских аграриев, тем ниже будет цена на местную продукцию. Разумеется, мы не рассматриваем манго и папайю, которые не растут в климатических зонах нашей страны, - поясняет эксперт.
- Кроме того, в ситуацию может вмешаться погода. При засухе и гибели урожая цены будут подниматься, но это не лучшая ситуация для фермеров, так как нишу займет зарубежный товар. То есть убытки фермеров не будет покрывать потребитель, что грозит уроном производителям, а не потребителям».
Синоптики обещают жаркое лето, а в жару так хочется выпить стакан холодного молока или кефира. Только вот захочется ли покупать эти продукты лишний раз?
Не отказывайте себе в маленьких радостях, поскольку, по мнению Татьяны Тарасовой, объективных предпосылок для удорожания молочной продукции нет.
Исключение могут составить только товары, которые производятся с использованием иностранного сырья. Например, йогурты, для выпуска которых необходима зарубежная закваска.
А вот молоко, творог, масло и другие товары, производимые в России на основе отечественного сырья, по мнению спикера, дорожать не должны, так как производительность молока будет только увеличиваться. Тем более что в этом году выдалась дождливая весна, и кормовая база на юге и в Центральной России весьма приличная.
Зато, по прогнозам Татьяны Тарасовой, в условиях инфляции в цене могут вырасти рыба и мясо. Так, мясо может подорожать на 10-15%, а рыба - на 15-20%.
Причем речь идет о подорожании не только импортируемой, но и местной продукции. Это логично, поскольку в условиях растущего рынка значительно повышаются затраты на производство товаров, считает спикер.
«Добавьте сюда расходы на кормовую базу продуктивных животных и прочие неочевидные затраты, - говорит эксперт. - Например, вакцинацию поголовья.
- Тем более что после выявления в свинине вируса, приводящего к болезни Ауески, существуют тенденции для ужесточения контроля. Вакцина недорогая, но, когда нужно привить три сотни голов свиней, сумма набегает немаленькая. Это как пример».
Незначительно вырастут цены на рыбные консервы. Фото: Global Look Press
Что касается круп и консервации, то традиция последних лет говорит о росте цен на эти виды товаров, но он не такой значительный. По прогнозам Татьяны Тарасовой, крупы и консервы могут подорожать не больше чем на 2-3%.