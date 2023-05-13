Отказ от доллара на марше: россияне в два раза чаще продают американскую валюту, чем покупают

Банк «Русский стандарт» провел исследование: какие валютные операции россияне проводили в апреле 2023 года. Оказалось, что доллар по-прежнему популярнее евро – с американской валютой было в три раза больше действий, чем с европейской.

«При этом общий курс на дедолларизацию продолжается. Так, доллары в отделениях банка в два раза чаще продавали, чем покупали. У евро показатели оказались аналогичными», - цитирует ТАСС авторов исследования.

При этом в онлайне продажи долларов наблюдались в 2,5 раза чаще покупок. А вот безналичные евро в апреле, напротив, чаще покупали, чем продавали - в 1,5 раза.

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