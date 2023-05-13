Отказ от доллара на марше: россияне в два раза чаще продают американскую валюту, чем покупают

Банк «Русский стандарт» провел исследование: какие валютные операции россияне проводили в апреле 2023 года. Оказалось, что доллар по-прежнему популярнее евро – с американской валютой было в три раза больше действий, чем с европейской.
«При этом общий курс на дедолларизацию продолжается. Так, доллары в отделениях банка в два раза чаще продавали, чем покупали. У евро показатели оказались аналогичными», - цитирует ТАСС авторов исследования.
При этом в онлайне продажи долларов наблюдались в 2,5 раза чаще покупок. А вот безналичные евро в апреле, напротив, чаще покупали, чем продавали - в 1,5 раза.
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По статистике банка, средний чек операции по продаже наличной американской валюты в апреле составил $1031, а покупки - $1123. У евро средняя сумма продажи налички - €725, а покупки - €936.
Средний чек одной операции по онлайн-продаже доллара в апреле составил $906, а покупки - $4890. У евро средний чек продажи в онлайне - €1621, а покупки - €3544.
А еще россияне по-прежнему предпочитать наличный обмен валюты, нежели онлайн. Соотношение этих двух форм в апреле составило 84% и 16% соответственно.