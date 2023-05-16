В чем подвох законопроекта о возможности тратить материнский капитал на спортивные секции

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, предоставляющий возможность тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Документ уже отправлен на рассмотрение в правительство.

По мнению автора инициативы, занятия некоторыми видами спорта, например, футболом, хоккеем, теннисом, бальными танцами влетают родителям в копеечку. Расходы на такие спортивные секции могут достигать десяти тысяч рублей в месяц. А направление части средств материнского капитала на физкультуру и спорт сделают их доступнее для семей, уверен разработчик законопроекта.

Оценить эту инициативу Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в республике Татарстан, лидера общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирину Волынец.

По словам спикера, чем больше государство будет предоставлять возможностей для использования материнского капитала, тем лучше. Но эти деньги нужно тратить на что-то действительно серьезное. Это должна быть крупная и ощутимая инвестиция, гораздо крупнее, чем рядовые занятия в кружках, считает Ирина Волынец.

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