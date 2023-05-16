В чем подвох законопроекта о возможности тратить материнский капитал на спортивные секции

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, предоставляющий возможность тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Документ уже отправлен на рассмотрение в правительство.
По мнению автора инициативы, занятия некоторыми видами спорта, например, футболом, хоккеем, теннисом, бальными танцами влетают родителям в копеечку. Расходы на такие спортивные секции могут достигать десяти тысяч рублей в месяц. А направление части средств материнского капитала на физкультуру и спорт сделают их доступнее для семей, уверен разработчик законопроекта.
Оценить эту инициативу Teleprogramma.pro попросила уполномоченную по правам ребенка в республике Татарстан, лидера общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирину Волынец.
По словам спикера, чем больше государство будет предоставлять возможностей для использования материнского капитала, тем лучше. Но эти деньги нужно тратить на что-то действительно серьезное. Это должна быть крупная и ощутимая инвестиция, гораздо крупнее, чем рядовые занятия в кружках, считает Ирина Волынец.
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Ирина Волынец в студии канала ОТР
Ирина убеждена в том, что спортивные секции должны быть бесплатными для всех детей, независимо от материального положения семьи, потому что это минимум, необходимый для достойного уровня детства.
«Но если мы позволим родителям тратить средства материнского капитала таким образом, то государство не будет выделять необходимые суммы для развития бесплатных секций, - поясняет Ирина Волынец.
С одной стороны, чем больше у мам и пап свободы, тем лучше, а с другой, все-таки хочется, чтобы на спорт выделялись дополнительные средства. В противном случае этих денег не хватит на обучение детей, на улучшение их жилищных условий, а это гораздо более весомый вклад в благосостояние семьи, чем потратить их по чуть-чуть и тут, и там.
Конечно, бывают форс-мажорные ситуации, когда ребенку необходима реабилитация после травмы, а эти услуги, например, не входят в ОМС (Обязательное Медицинское страхование). Но опять же вся медицинская помощь должна предоставляться за государственный счет, поскольку Россия – это все-таки социальное государство».
По словам Ирины, она выступает за то, чтобы семьи не тратили свои деньги на секции для детей, но не за счет средств материнского капитала. А трата маткапитала на более мелкие услуги может привести к тому, что на крупные нужды, например, на образование, у родителей просто не останется денег.
«Хотя если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то и высшее образование должно быть бесплатным. Ведь те блага, которые предоставляются за счет государства, это и есть меры поддержки семьи, создающие уверенность в том, что можно смело рожать, а дети не такое уж дорогое удовольствие. И государство тоже вкладывает в них, - объясняет Ирина Волынец.
Я ратую за большее количество косвенных, а не прямых мер поддержки семей. А прямые – это дать деньги в руки. Поэтому пусть в качестве косвенной меры поддержки будут кружки, секции, образование, здравоохранение, детский лагерь, школьное питание – то есть все, на что родители тратят деньги».
По словам Ирины, в этом случае маткапитал действительно будет тратиться только на жилье и не возникнет необходимости расходовать его на другие нужды.