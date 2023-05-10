Станет ли ипотека еще более недоступной для россиян: прогноз экспертов

С 1 мая Центробанк (ЦБ) повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Прежде всего это нововведение коснется дольщиков – тех, кто приобретает недвижимость по договору участия в долевом строительстве.

Что такое коэффициенты риска простыми словами? Это когда банк устанавливает ограничения на выдачу кредитов тем, кто теоретически не сможет их выплатить.

Такая инициатива не возникла на пустом месте. Дело в том, что по данным Центробанка, у 44% заемщиков в нашей стране выплата ипотеки забирает 80% от дохода. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла 36%.

В случае непредвиденных обстоятельств такие граждане могут лишиться жилья. А это риск не только для самого человека, но и для банка, вынужденного продать ипотечную квартиру, которую не смог оплатить заемщик.

По мнению экспертов, нововведение означает, что теперь для выдачи кредитов банкам нужно иметь еще больше средств. Теоретически речь может идти и о повышении ключевой ставки, которая влияет и на условия ипотеки. Хотя по состоянию на 28 апреля Совет директоров Банка России решил оставить ее на уровне 7,50% годовых. Но то ли еще будет…

Как такое решение Центробанка все-таки отразится на заемщиках? На эти вопросы Teleprogramma.pro отвечают финансист Гульнара Салихова и эксперт по недвижимости Милана Левченко.