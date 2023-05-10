Станет ли ипотека еще более недоступной для россиян: прогноз экспертов

С 1 мая Центробанк (ЦБ) повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Прежде всего это нововведение коснется дольщиков – тех, кто приобретает недвижимость по договору участия в долевом строительстве.
Что такое коэффициенты риска простыми словами? Это когда банк устанавливает ограничения на выдачу кредитов тем, кто теоретически не сможет их выплатить.
Такая инициатива не возникла на пустом месте. Дело в том, что по данным Центробанка, у 44% заемщиков в нашей стране выплата ипотеки забирает 80% от дохода. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла 36%.
В случае непредвиденных обстоятельств такие граждане могут лишиться жилья. А это риск не только для самого человека, но и для банка, вынужденного продать ипотечную квартиру, которую не смог оплатить заемщик.
По мнению экспертов, нововведение означает, что теперь для выдачи кредитов банкам нужно иметь еще больше средств. Теоретически речь может идти и о повышении ключевой ставки, которая влияет и на условия ипотеки. Хотя по состоянию на 28 апреля Совет директоров Банка России решил оставить ее на уровне 7,50% годовых. Но то ли еще будет…
Как такое решение Центробанка все-таки отразится на заемщиках? На эти вопросы Teleprogramma.pro отвечают финансист Гульнара Салихова и эксперт по недвижимости Милана Левченко.
Гульнара Салихова. Фото: личный архив
«Когда растет учетная ставка, деньги становятся дороже. Это один из инструментов влияния на инфляцию. Когда ключевая ставка повышается, деньги дорожают, а ипотечные и кредитные ставки тоже начинают расти. Кредиты и ипотеки становятся менее доступными. И соответственно, падает спрос на покупку жилья, - объясняет Гульнара Салихова.
У многих нет возможности купить недвижимость за наличные деньги, и они используют заемные средства. Из-за повышения ключевой ставки заемные средства становятся дороже, и люди уже не могут себе позволить купить квартиру в ипотеку».
- То есть спрос на квартиры упадет?
- А если падает спрос, то падает и цена на недвижимость. Полгода назад я говорила, что сейчас время продавать, а не покупать. Но за счет того, что учетная ставка снижалась, люди как оголтелые покупали квартиры, хотя это было абсолютно невыгодно.
Сейчас не стоит приобретать недвижимость, если есть цель продать ее через год-два. Вы ничего не заработаете, поскольку пик цен на квартиры достиг своих максимальных отметок.
И повышение учетной ставки как раз позволит опустить цены за счет падения спроса. Также она влияет на регулирование инфляции. Когда ключевую ставку опускают, инфляция растет, а когда поднимают, то, наоборот, падает. Денег у людей становится меньше, спрос уменьшается, и цены больше не повышаются.
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Милана Левченко. Фото: личный архив
По словам эксперта по недвижимости Миланы Левченко, безусловно, инициатива ЦБ повлияет на то, что банки будут больше проверять заемщиков на платежеспособность. И те, у кого высокая закредитованность, рискуют получить отказы.
«Мне кажется, что это началось уже с середины апреля, Сбер начал отказывать клиентам с хорошей кредитной историей, но с кредитной нагрузкой. Поэтому мы уже прочувствовали это на деле», - резюмировала Милана Левченко.